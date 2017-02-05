В последнее время стало популярным заводить домашних животных.

В данной статье мы поговорим про такое удивительное животное как кошки и про их паразитов как блохи, с которыми необходимо бороться. Всегда остается главный вопрос, как вывести блох у кошки и что нужно для этого делать? Ведь каждый любитель таких пушистых животных желает иметь чистую без блох кошку. Но для этого необходимо понимать краткое происхождение такого паразита как блоха.

Блохи у кошек характеризуются как бескрылые определенного небольшого размера насекомые, которые в свою очередь питаются исключительно кровью животного. Блоха имеет специальную специфическую форму рта с жалами, благодаря чему легко прокусывается поверхность кожи. Сплюснутая форма по бокам паразита позволяет свободно передвигаться в сфере густой шерсти животного. Также блоха имеет специальные волосики на лапах, благодаря которому способствует отличному передвижению по шерсти и могут крепко за них держаться.

Такой паразит пользуется еще одним из преимуществ, который позволяет высоко и далеко прыгать. Все это благодаря задним лапам, которые на много длиннее чем остальные. Кстати, у блохи лап насчитывается ровно 6, и делятся они на две группы. Кроме удивительного способу передвижению блоха способна просуществовать без питания около полутора года, в оптимальных условиях даже до двух лет. Но как только блоха попадает в благоприятную сферу обитания, к примеру, кошка, то автоматически она приступает в еде, выпуская при этом свое орудие для употребления пищи.

Такие паразиты быстро размножаются, поэтому необходимо это избегать, используя специальные средства. В день одна блоха может откладывать до 400 яиц белого цвета овальной формы. При этом эти яйца могут попасть в любое место квартиры, так как в шерсти они не крепятся. Чтобы избежать массового размножения блохи у кошки, следует обратиться к ветеринару, который посоветует для вашей кошки специальные препараты от блох. Необходимо учитывать возраст животного для определения правильной нормы дозы лечения.

Существует большое количество разных препаратов с разными характеристиками для борьбы с блохами, поэтому обратитесь к специалисту для удачной борьбы.