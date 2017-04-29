Какие перспективы есть у биотехнологий в Алтайском крае

Как быстро вырастить на ста метрах полтонны женьшеня, из второсортной баранины приготовить деликатесную ветчину, а из чайного гриба получить кровоостанавливающий имплант? О подобного рода технологиях рассказывали участники научно-практической конференции «От биопродуктов к биоэкономике», прошедшей 20 – 21 апреля на четырех площадках в Бийске и Барнауле. Задача конференции – активизировать процесс коммерциализации научных разработок.

Всё есть…

«Думаю, что сегодняшнее мероприятие позволит продвинуться в реализации новых проектов, в создании новых фирм, которые в перспективе станут флагманами краевой и российской экономики», – высказал пожелание, открывая конференцию, зампред краевого правительства Николай Чиняков. По его мнению, биотехнологии – это одна из самых значимых и интересных отраслей новой экономики XXI века. И большинство мировых экспертов ожидают, что она будет одной из самых прибыльных отраслей.

Перспективность биотехнологий в том, что они в основном заставляют работать на людей микробов, которых во многие триллионы раз больше, чем нас. Микробы действуют на клеточном уровне, используя самое минимальное, которое только допустимо природой, количество энергии.

Сегодня мировой рынок биотехнологий развивается по разным направлениям на 5 – 30% в год, приближаясь к 600 млрд долларов. Если дело и дальше так пойдет, то, по прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, к 2030 году биотехнологии будут использоваться для получения 35% продукции химической промышленности, 50% сельскохозяйственного производства и 80% лекарственных препаратов.

Между тем Россия занимает на этом рынке всего 0,1%. И эта доля не растет последние пять лет, мы не развиваемся ускоренными темпами, несмотря на принимаемые правительством усилия. Хотя существуют Комплексная программа развития биотехнологий в РФ на период до 2020 года, план мероприятий «Развитие биотехнологий и генной инженерии» и технологическая платформа «БиоТех2030» Агентства стратегических инициатив. В наукограде Сколково много внимания уделяется поддержке компаний, развивающих биотехнологии, и, как сказал «АП» директор по науке, технологиям и образованию фонда «Сколково» Александр Фертман, есть хорошие биоинженерные проекты, пока они не приносят миллиардов, но всё впереди.

Власти нашего региона тоже не сидят сложа руки. Создана программа «Развитие биотехнологий в Алтайском крае на период до 2020 года». По словам начальника краевого профильного управления Татьяны Зелениной, Алтайский край фактически первый в СФО регион, который на административном уровне начал выстраивать системную работу по развитию биотехнологий. У нас созданы рабочие группы из представителей предприятий, научных и образовательных организаций и власти, которые всесторонне прорабатывают поставленные задачи, у нас сформирован научно-экспертный совет в сфере биотехнологий, чтобы скоординировать усилия научных организаций на сопровождении приоритетных проектов, реализуемых предприятиями.

Глава администрации алтайского наукограда Николай Нонко заявил на конференции, что в Бийске есть всё для коммерциализации научных разработок в этой важной сфере. Есть опыт, есть полный цикл — от идеи до промышленного производства и вывода на рынок инновационной продукции.

Николай Нонко напомнил, что в 2008 году в Бийске был организован Алтайский биофармацевтический кластер, предприятия которого в прошлом году отгрузили продукции на 20 млрд рублей. По отдельным предприятиям рост объемов производства составил 35%. Среди участников кластера есть лидеры по производству пищевых добавок в России и лекарств – в Сибири.

…но кое-чего не хватает

Но если так всё хорошо развивается, то зачем же организовывать подобного рода конференции? Выяснилось, что пробелы еще имеются. Начнем с того, что власти вообще не могут точно оценить динамику рынка биопродукции, так как в российской системе статистического учета нет разделов «Биотехнологии» и «Биопродукты». А чтобы управлять системой, надо как минимум знать ее параметры. Не случайно Татьяна Зеленина обратилась в Минэкономразвития края с просьбой провести маркетинговые исследования по актуальным продуктам.

Есть проблемы и при подготовке кадров. Директор Бийского технологического института Максим Ленский жаловался на снижение бюджетных мест на некоторые специальности. «Пройдет еще три года — и специальность «Переработка растительного сырья» деградирует, хотя потребность в ней есть», – считает Максим Ленский. Он отметил, что в вузе отсутствует современное аналитическое оборудование. «От предприятий мы получаем отзыв, что наши студенты не умеют работать на жидкостном хроматографе. Но хороший хроматограф стоит от 10 млн рублей. Вузу тяжело оснащать свои лаборатории тем оборудованием, которое есть на предприятиях с многомиллиардными доходами, таких как «Эвалар», «Алтайвитамины» и т. д», – пояснил директор БТИ.

Но приведённые выше проблемы – мелочи. Главную, кажется, обозначила Татьяна Зеленина: «Наш реальный сектор экономики пока не в полной мере осознал преимущества, предоставляемые новыми технологиями, и не сориентировался на их развитие».

Не случайно ученые отмечают слабый интерес к их замечательным изобретениям. «В стране очень много ярких научных разработок, которые признаны за рубежом, но никак не можем их внедрить, – сокрушалась московский профессор Татьяна Данильчук. – Министерство образования и науки предлагает нам привлекать предприятия, которые должны внести 10 — 30% затрат на масштабирование проекта, а им будут снижены налоги. Вроде бы выгодно, но нужно найти точки соприкосновения».

Ей вторил руководитель Алтайского центра прикладной биотехнологии АлтГУ Дмитрий Дурникин: «У нас огромная пропасть между наукой и бизнесом. И когда мы научимся решать вопросы коммерциализации, тогда наши разработки будут выходить и на российский, и на мировой рынки».

На вопрос «АП», как преодолеть эту пропасть, академик РАН Геннадий Сакович посоветовал использовать опыт Советского Союза, который жил в гораздо большей блокаде, чем сейчас Россия. И поэтому жизнь его научила опираться на свои силы. «У нас были министерства, которые имели исследовательские и внедренческие главки. Академия наук работала порой под влиянием нужды, которую испытывала страна. Но мы планировали и разработки, и внедрения», – вспомнил былое Геннадий Сакович.

Конечно, не обязательно реанимировать советские подходы. Вот, например, в Германии разработкой и внедрением инноваций в промышленность совместно с предприятиями занимаются институты имени Фраунгофера. На относительно небольшую страну таких институтов создано 68. Но и организационной, и финансовой помощи государства будет мало, пока большинство предпринимателей не поймут, какую чрезвычайную выгоду сулят им биотехнологии. Они так и будут зарабатывать на традиционных.

Подтверждением этой мысли стал доклад доктора наук из АГАУ Александра Маленко. Он рассказал о проведенном учеными вуза исследовании в одном из леспромхозов края. Оно посвящено переработке отходов лесопиления. Подсчитано, что если их сжигать в небольшой теплоэлектростанции, то можно полностью обеспечить втрое более дешевой электроэнергией предприятие, а теплом — объекты ЖКХ в селе. Параллельно можно выпускать хлорофилл-каротиновую пасту. Входящая в нее древесная зелень используется как лекарство для животных и биодобавка, улучшающая привесы. Инвестиции окупятся по ТЭС за три года, по пасте – за несколько месяцев.

На вопрос участников конференции, почему предприятие не строит ТЭС, Александр Маленко сказал, что проект лесозаготовителям не интересен, так как рентабельность от лесопиления сегодня составляет 1000%. Получается, что промышленники сегодня слишком хорошо живут, чтобы внедрять новое, в том числе биотехнологии? Получается, еще петух не клюнул в одно место?

На заметку инвесторам

Участвующие в конференции ученые докладывали о своих разработках, надеясь, что они вызовут у присутствующих предпринимателей коммерческий интерес.

Так, профессор Московского госуниверситета пищевых производств Татьяна Данильчук рассказала о разработанном учеными вуза методе воздействия на биологические объекты слабым ультразвуком. В обработанном таким образом некондиционном ячмене был зафиксирован всплеск активности протеолитических ферментов, что позволило вырастить из него хороший солод. Также экспериментировали с протеолитическими ферментами животного происхождения. «В итоге мы сделали деликатесную ветчину из баранины второго сорта, которая обработана комплексным звуковым воздействием. И этот образец имел лучшие органолептические показатели», – похвалилась Татьяна Данильчук.

Этот способ ученые успешно применили к производству низколактозных продуктов.

Есть успехи и у алтайских ученых. Так, Дмитрий Дурникин доложил о начале работ по выращиванию в биоферментерах растений, обладающих ценными биологически активными свойствами. Речь идет о производстве в промышленных масштабах красной щетки, относящейся к роду родиола.

Завлаб биоконверсии Института проблем химико-энергетических технологий Вера Будаева поделилась результатами опытов по использованию бактериальной целлюлозы, которую в институте получают из чайного гриба. В московском гематологическом центре бийской бактериальной целлюлозой сращивали кролику печень, а барнаульские хирурги проводили опыты с собаками. В обоих случаях животные выжили. Вера Будаева уверена, что такая целлюлоза способствует разрастанию ткани, скрывающей шов, и обладает кровеостанавливающим эффектом. Ее можно применять в качестве протезов твердой мозговой оболочки.