Какой должна быть детская обувь с точки зрения ортопеда?

Ассортимент обуви для детей настолько широк, что у родителей разбегаются глаза, когда они подходят к прилавкам. А уж если речь заходит о покупке первой обуви для малыша, то так и хочется купить что-то наиболее живописное. На самом же деле, выбирая детскую обувь, следует в первую, вторую и третью очередь думать о ее ортопедических качествах и уже потом о внешнем виде. Познакомьтесь с тем, что думают об этом ортопеды, и каких правил при выборе обуви они рекомендуют придерживаться. Также не забывайте посещать наш интернет магазин https://leysa.ru/boys/sets.

Детскую стопу можно было бы сравнить с глиняным слепком, который более-менее затвердеет лет через 5–7, а окончательную форму и твердость приобретет только к совершеннолетию. И для того, чтобы к этому времени она не превратилась в нечто некрасивая и больное, ее нужно правильно обуть. Именно с этой целью изготавливается ортопедическая обувь.

Кому нужна ортопедическая обувь?

Многие заблуждаются, считая, что ортопедическая обувь нужна только людям с какими-либо нарушениями в строении стопы. На самом деле она нужна всем детям без исключения, поскольку не только исправляет уже имеющиеся недостатки, но и не дает возникнуть оным на этапе формирования стопы.

Как выбрать ортопедическую обувь?

В большинстве случаев родители, имеющие некоторое представление о данном вопросе, ограничиваются тем, что проверяют, есть ли в обуви супинатор, однако этого недостаточно. Ортопеды утверждают, что нужно обратить внимание еще и на следующее:

Высокий задник . Он должен доставать до лодыжек или даже выше. Для того, чтобы он надежно фиксировал стопу и голеностоп, он должен быть усиленным пластиковой вставкой или толстой кожей.

. Он должен доставать до лодыжек или даже выше. Для того, чтобы он надежно фиксировал стопу и голеностоп, он должен быть усиленным пластиковой вставкой или толстой кожей. Материал. Лучше всего, если это будет замша или кожа.

Лучше всего, если это будет замша или кожа. Швы. Внутри обуви их быть не должно, во всяком случае они не должны быть заметными на ощупь.

Внутри обуви их быть не должно, во всяком случае они не должны быть заметными на ощупь. Полнота. Она должна быть несколько повышенной.

Она должна быть несколько повышенной. Подошва. Должна быть прочной, но одновременно с этим эластичной и упругой. Также желателен искусственный перекат, для того, чтобы ребенок научился правильно ходить.

Должна быть прочной, но одновременно с этим эластичной и упругой. Также желателен искусственный перекат, для того, чтобы ребенок научился правильно ходить. Амортизатор. Располагается в каблуке и снижает ударную нагрузку при ходьбе и беге по жесткой поверхности.

Располагается в каблуке и снижает ударную нагрузку при ходьбе и беге по жесткой поверхности. Каблук.Должен быть широким и обеспечивать устойчивость. В идеале это должен быть т. н. ортопедический каблук Томаса, который продлен во внутреннюю часть и обеспечивает качественную поддержку стопы.

К счастью, в настоящее время на российском рынке можно встретить достаточное количество ортопедической обуви, в том числе и российских производителей. Детская одежда для девочек также актуальна в любое время года.

Долой обувь?

Никогда не следует пренебрегать таким простым средством развития нормальной стопы как ходьба босиком. Однако следует помнить, что бегать босиком по твердой поверхности типа асфальта или бетона нежелательно. Стопа любит мягкие и сыпучие покрытия, поэтому лучше всего гулять и бегать по песку, траве и мелкой гальке. Бегать же босиком по полу можно только во время игр, которые сами по себе способствуют профилактике плоскостопия. Комплект весна-осень для девочки в нашем интернет магазине.