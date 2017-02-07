Какова технология лазерной резки металла?
Современные производственные предприятия используют новейшие технологии обработки металла.
В частности, лазерная резка металла – это новая технология раскроя и резки металла, при которой в качестве режущего инструмента используют лазер высокой мощности.
Управляемый специальной компьютерной программой, сфокусированный лазерный луч консолидирует энергию и разрезает практически любой материал. Под воздействием луча обрабатываемый материал плавится, испаряется, возгорается, также он может выдуваться газовой струей.
Специалисты, работающие в данной системе, получают узкие резы при условии минимального термического влияния. При лазерной резке деформации обрабатываемых поверхностей – минимальны. После остывания остаточные явления деформации удаляются.
Высокая производительность работ и скорость резки обеспечивается за счет высокой мощности лазерного излучения. Удобное и оперативное управление лазерным лучом позволяет выполнить резку обрабатывать плоскости и объемные детали при достаточно высоком уровне автоматизации рабочего процесса.
В процессе лазерной резки металла используются установки, работающие с волоконными, твердотельными и газовыми лазерами. При этом устройства могут работать в двух режимах:
- Непрерывном режиме;
- Импульсно-периодическом режиме.
Объемы работ, осуществляемых при помощи газолазерной резки, увеличиваются с каждым годом. При этом ни одна другая технология резки металла не может сравниться с лазерной резкой. Следовательно, метод лазерной резки следует использовать в тех производствах, где по-другому разрезать металл не представляется возможным.
Лазерная резка обладает рядом очевидных преимуществ:
- Возможность обрабатывать легко деформирующиеся материалы;
- Возможность разрезать твердые сплавы;
- Высокоскоростная резка стали тонколистовой;
- Экономия энергетических и трудовых ресурсов;
- Минимальная погрешность при резке металла;
- Простота обработки: достаточно приготовить файл с чертежом и перенести на компьютер.
Какие виды металлов можно разрезать с помощью технологии лазерной резки? Чаще всего лазер применяют для обработки меди, латуни и стали.
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