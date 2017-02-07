Какова технология лазерной резки металла?

Современные производственные предприятия используют новейшие технологии обработки металла.

В частности, лазерная резка металла – это новая технология раскроя и резки металла, при которой в качестве режущего инструмента используют лазер высокой мощности.

Управляемый специальной компьютерной программой, сфокусированный лазерный луч консолидирует энергию и разрезает практически любой материал. Под воздействием луча обрабатываемый материал плавится, испаряется, возгорается, также он может выдуваться газовой струей.

Специалисты, работающие в данной системе, получают узкие резы при условии минимального термического влияния. При лазерной резке деформации обрабатываемых поверхностей – минимальны. После остывания остаточные явления деформации удаляются.

Высокая производительность работ и скорость резки обеспечивается за счет высокой мощности лазерного излучения. Удобное и оперативное управление лазерным лучом позволяет выполнить резку обрабатывать плоскости и объемные детали при достаточно высоком уровне автоматизации рабочего процесса.

В процессе лазерной резки металла используются установки, работающие с волоконными, твердотельными и газовыми лазерами. При этом устройства могут работать в двух режимах:

Непрерывном режиме;

Импульсно-периодическом режиме.

Объемы работ, осуществляемых при помощи газолазерной резки, увеличиваются с каждым годом. При этом ни одна другая технология резки металла не может сравниться с лазерной резкой. Следовательно, метод лазерной резки следует использовать в тех производствах, где по-другому разрезать металл не представляется возможным.

Лазерная резка обладает рядом очевидных преимуществ:

Возможность обрабатывать легко деформирующиеся материалы;

Возможность разрезать твердые сплавы;

Высокоскоростная резка стали тонколистовой;

Экономия энергетических и трудовых ресурсов;

Минимальная погрешность при резке металла;

Простота обработки: достаточно приготовить файл с чертежом и перенести на компьютер.

Какие виды металлов можно разрезать с помощью технологии лазерной резки? Чаще всего лазер применяют для обработки меди, латуни и стали.