Какова технология лазерной резки металла?

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 7, 2017 03:27

Какова технология лазерной резки металла?

Современные производственные предприятия используют новейшие технологии обработки металла.

В частности, лазерная резка металла – это новая технология раскроя и резки металла, при которой в качестве режущего инструмента используют лазер высокой мощности.

Управляемый специальной компьютерной программой, сфокусированный лазерный луч консолидирует энергию и разрезает практически любой материал. Под воздействием луча обрабатываемый материал плавится, испаряется, возгорается, также он может выдуваться газовой струей.

Специалисты, работающие в данной системе, получают узкие резы при условии минимального термического влияния. При лазерной резке деформации обрабатываемых поверхностей – минимальны. После остывания остаточные явления деформации удаляются.

Высокая производительность работ и скорость резки обеспечивается за счет высокой мощности лазерного излучения. Удобное и оперативное управление лазерным лучом позволяет выполнить резку обрабатывать плоскости и объемные детали при достаточно высоком уровне автоматизации рабочего процесса.

В процессе лазерной резки металла используются установки, работающие с волоконными, твердотельными и газовыми лазерами. При этом устройства могут работать в двух режимах:

  • Непрерывном режиме;
  • Импульсно-периодическом режиме.

Объемы работ, осуществляемых при помощи газолазерной резки, увеличиваются с каждым годом. При этом ни одна другая технология резки металла не может сравниться с лазерной резкой. Следовательно, метод лазерной резки следует использовать в тех производствах, где по-другому разрезать металл не представляется возможным.

Лазерная резка обладает рядом очевидных преимуществ:

  • Возможность обрабатывать легко деформирующиеся материалы;
  • Возможность разрезать твердые сплавы;
  • Высокоскоростная резка стали тонколистовой;
  • Экономия энергетических и трудовых ресурсов;
  • Минимальная погрешность при резке металла;
  • Простота обработки: достаточно приготовить файл с чертежом и перенести на компьютер.

Какие виды металлов можно разрезать с помощью технологии лазерной резки? Чаще всего лазер применяют для обработки меди, латуни и стали.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 7, 2017 03:27
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