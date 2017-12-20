Камеры МКС засняли шарообразный НЛО. Опубликовано видео

Александр
Автор: Александр Декабрь 20, 2017 11:46

Уральский уфолог, который занимается «охотой» на инопланетян, нашел на записях МКС странный космический объект. Он утверждает, что это якобы НЛО.

На кадрах можно заметить правильной формы сферу, которая довольно быстро движется относительно космической станции. По словам исследователя, инопланетный корабль имел шаровидную форму и огромные размеры. Его удалось зафиксировать, когда станция пролетала над Южной Америкой.

Ученый отметил, что корабль сделан из металла, который сильно отражает лучи Солнца. Своими выводами он подал общественности пищу для размышлений и обсуждений. Скептики считают, что это просто спутник или космический мусор, передает Ura.ru.

Однако доверять подобной информации или нет – это индивидуальный выбор каждого человека, несмотря на все противоречия.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 20, 2017 11:46
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