Камеры засняли «Титан» на крыше автомобиля

Александр
Автор: Александр Октябрь 20, 2017 01:45

Прототип нового устройства от Apple, которое называется «Проект «Титан» удалось заснять на видео. Уникальные кадры опубликовал Макалистер Хиггинс, основатель стартапа по созданию самоуправляемых автомобилей Voyage.

Оказалось, что «Проект «Титан» представляет собой насадку с сенсорами и камерами, крепящуюся к крыше автомобиля. Устройство, по некоторым данным, должно стать попыткой IT-гиганта войти на рынок самоуправляемых автомобилей.

Скорее всего, устройство «Титан» будет съемным и обеспечит Apple  доступ к уже существующим моделям самоуправляемых автомобилей.

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Александр
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