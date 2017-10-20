Камеры засняли «Титан» на крыше автомобиля

Прототип нового устройства от Apple, которое называется «Проект «Титан» удалось заснять на видео. Уникальные кадры опубликовал Макалистер Хиггинс, основатель стартапа по созданию самоуправляемых автомобилей Voyage.
Оказалось, что «Проект «Титан» представляет собой насадку с сенсорами и камерами, крепящуюся к крыше автомобиля. Устройство, по некоторым данным, должно стать попыткой IT-гиганта войти на рынок самоуправляемых автомобилей.
Скорее всего, устройство «Титан» будет съемным и обеспечит Apple доступ к уже существующим моделям самоуправляемых автомобилей.
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