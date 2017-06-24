Карлин и Лебедев обсудили создание Алтайского центра агробиотехнологий

Губернатор Александр Карлин провел рабочую встречу с замминистра сельского хозяйства РФ Иваном Лебедевым. Они обсудили совместную работу по созданию Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий.

Глава региона сказал, что со всеми участниками концепцию центра уже согласовали и предложил ускорить процесс на федеральном уровне. В состав центра войдут пять НИИ Алтайского края и один – Республики Алтай.

«Сегодня Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий очень востребован. Мы сейчас выходим на совершенно новый уровень импортозамещения. Речь идет о том, чтобы и технологии, и сорта, и семенной материал, и племенной скот были наши, отечественные. То же самое касается и сферы биотехнологий», – сказал губернатор в ходе встречи.

Иван Лебедев в свою очередь рассказал, что в рамках исполнения одного из указов президента Минсельхоз подготовил проект Федеральной научно-технической программы, специально созданной для развития импортозамещения по селекции и генетике.

«Сегодня уже разработано несколько подпрограмм, касающихся семян, картофеля, мяса птицы и бройлера, сахарной свеклы, сои, ветеринарных препаратов и т.д. Мы к разработке и реализации привлекаем профессиональные сообщества и регионы», – сообщил замминистра.

По договоренности между губернатором и министром сельского хозяйства Александром Ткачевым на оснащение нового корпуса аграрного вуза края выделили 15 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

Фото: altairegion22.ru.