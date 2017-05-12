Картофель помогает похудеть — ученые

Исследователи из США доказали, что употребление в пищу картофеля не приводит к ожирению, а наоборот помогает похудеть.

В эксперименте приняли участие 90 добровольцев. Участников эксперимента разделили на три группы.

Благодаря данному исследованию, специалистам удалось разрушить миф, что картофель отрицательно сказывается на динамике похудения.

Ранее сообщалось, в столице Перу ученые НАСА совместно с сотрудниками Центра изучения картофеля хотят вырастить картофель в условиях, максимально приближенных к марсианским.

Фото: pixabay.com