Картофель помогает похудеть — ученые

Исследователи из США доказали, что употребление в пищу картофеля не приводит к ожирению, а наоборот помогает похудеть.
В эксперименте приняли участие 90 добровольцев. Участников эксперимента разделили на три группы.
Благодаря данному исследованию, специалистам удалось разрушить миф, что картофель отрицательно сказывается на динамике похудения.
Ранее сообщалось, в столице Перу ученые НАСА совместно с сотрудниками Центра изучения картофеля хотят вырастить картофель в условиях, максимально приближенных к марсианским.
Фото: pixabay.com
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Светлана
Если он станет сити- менеджером Бийска- город вымретЧитать статью
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Фириджанова
...Я знаю мир — он стар и полон дряни, Я знаю птиц, летящих на манок, Я…Читать статью
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коля пупкин
парень молодецЧитать статью
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Светлана
ДаЧитать статью
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Только те которые обязательно... учиться 2года и 10 месяцев...обычная 560рЧитать статью
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