Картофель помогает похудеть — ученые

Александр
Автор: Александр Май 12, 2017 05:45

Исследователи из США доказали, что употребление в пищу картофеля не приводит к ожирению, а наоборот помогает похудеть.

В эксперименте приняли участие 90 добровольцев. Участников эксперимента разделили на три группы.

Благодаря данному исследованию, специалистам удалось разрушить миф, что картофель отрицательно сказывается на динамике похудения.

Ранее сообщалось,  в столице Перу ученые НАСА совместно с сотрудниками Центра изучения картофеля хотят вырастить картофель в условиях, максимально приближенных к марсианским.

Фото: pixabay.com

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Александр
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