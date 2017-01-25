Катастрофы связаны с глобальным потеплением — ученые

Группа ученых из США нашли связь между природными катастрофами и глобальным потеплением на планете.
Речь идет о том, что большое количество тепловой энергии Земли, которой стало значительно больше из-за потепления, очень эффективно преобразовывается в кинетическую энергию.
В свою очередь, кинетическая энергия образовывает природные катастрофы на планете.
За последние годы количество природных катаклизмов увеличилось на несколько десятков процентов в сравнении с аналогичными периодами прошлого тысячелетия, передает портал наш сайт.
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