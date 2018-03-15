Казино maxbetslots — на лучшей игровой площадке рунета

Казино maxbetslots

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3D автоматы в казино Maxbetslots

Сайт Maxbetslots славится своим огромным выбором 3D автоматов. Если вам надоели привычные однорукие бандиты с разнообразным количеством игровых линий — откройте для себя новые Germinator слоты. Предварительно попробуйте сыграть в бесплатном режиме, так как правила здесь существенно отличаются от привычных автоматов. При запуске клавиши “Play”, символы начинает двигаться по барабану в вертикальном порядке. Помимо этого, здесь представлено 6 барабанов. Если в привычных одноруких бандитах игровые линии зафиксированы на экране по периметру барабанов, то здесь они тоже перемещаются по вертикали.

В качестве символических изображений в этом автомате представлены вирусы и бактерии, которые игроку необходимо будет уничтожать по мере хода игры. Уничтожить их можно при попадании на игровую линии в определенном количестве. В за уничтожение, игрок получает приятные бонусы на свой счет. В помощь вам придут таблетки, которые в этом игровом автомате отвечают и за начисление дополнительных бонусов.

По своему принципу действия Germinator слот напоминает смешанную тактику однорукого бандита и тетриса. Он не просто выполнен в качественном формате, но и привлекает играющих своим оригинальным сюжетом и нестандартным ведением игры. Сайт Maxbetslots предлагает всем желающим сыграть в это ноу-хау мира гемблинга.