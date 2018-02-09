Китайским детям пересадили уши, выращенные в лаборатории

Ученые в Китае вырастили человеческие уши из клеток и пересадили их детям, у которых ушные раковины были неразвитыми. Сначала каждое ухо разрабатывали в специальной программе – создавали его 3D-модель.
В эксперименте участвовало пятеро детей 6-9 лет, у которых была врожденная патология развития ушной раковины, сообщает «Газета.ру». Для создания новых ушей использовали собственные хондроциты детей – клетки хрящевой ткани.
Также при помощи компьютерной томографии создавали 3D-модель будущего уха, а после – делали каркас для его выращивания. Готовые выращенные уши пересадили детям. С тех пор прошло уже 30 месяцев, что говорит о долгосрочных результатах.
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Анна
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Таня
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