Китайским детям пересадили уши, выращенные в лаборатории

Ученые в Китае вырастили человеческие уши из клеток и пересадили их детям, у которых ушные раковины были неразвитыми. Сначала каждое ухо разрабатывали в специальной программе – создавали его 3D-модель.

В эксперименте участвовало пятеро детей 6-9 лет, у которых была врожденная патология развития ушной раковины, сообщает «Газета.ру». Для создания новых ушей использовали собственные хондроциты детей – клетки хрящевой ткани.

Также при помощи компьютерной томографии создавали 3D-модель будущего уха, а после – делали каркас для его выращивания. Готовые выращенные уши пересадили детям. С тех пор прошло уже 30 месяцев, что говорит о долгосрочных результатах.