Китайцы клонировали двух обезьян. На очереди – человек?

Китайские ученые из Шанхайского университета впервые в мире клонировали обезьян, тем самым совершив серьезное научное открытие. По мнению экспертов, это первый шаг к клонированию человека, который тоже является приматом.

Макаки были воспроизведены методом терапевтического клонирования – тем же самым, какой применили с овечкой Долли. Этот метод практиковали на коровах, мышах, котах, собаках, коровах, но клонировать обезьяну еще никому не удавалось, сообщает «Российская газета» со ссылкой на научный портал Cell.

Обе клонированные особи – яванские макаки-крабоеды, обе – девочки. Первая родилась 27 ноября 2017 года. Ее назвали Чжун Чжун (Zhong Zhong). Вторая появилась на свет 5 декабря, ей дали имя Хуа Хуа (Hua Hua).

Китайцы собираются и дальше клонировать обезьян. Открытия в этой области позволят изучить рак, нарушения деятельности мозга, разные заболевания у людей.

Специалисты по клонированию всего мира заявляют, что открытие китайцев – это серьезный шаг к клонированию человека.