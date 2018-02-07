Китайцы клонировали двух обезьян. На очереди – человек?

Китайские ученые из Шанхайского университета впервые в мире клонировали обезьян, тем самым совершив серьезное научное открытие. По мнению экспертов, это первый шаг к клонированию человека, который тоже является приматом.
Макаки были воспроизведены методом терапевтического клонирования – тем же самым, какой применили с овечкой Долли. Этот метод практиковали на коровах, мышах, котах, собаках, коровах, но клонировать обезьяну еще никому не удавалось, сообщает «Российская газета» со ссылкой на научный портал Cell.
Обе клонированные особи – яванские макаки-крабоеды, обе – девочки. Первая родилась 27 ноября 2017 года. Ее назвали Чжун Чжун (Zhong Zhong). Вторая появилась на свет 5 декабря, ей дали имя Хуа Хуа (Hua Hua).
Китайцы собираются и дальше клонировать обезьян. Открытия в этой области позволят изучить рак, нарушения деятельности мозга, разные заболевания у людей.
Специалисты по клонированию всего мира заявляют, что открытие китайцев – это серьезный шаг к клонированию человека.
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