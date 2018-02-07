Китайцы клонировали двух обезьян. На очереди – человек?

Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2018 11:45

Китайские ученые из Шанхайского университета впервые в мире клонировали обезьян, тем самым совершив серьезное научное открытие. По мнению экспертов, это первый шаг к клонированию человека, который тоже является приматом. 

Макаки были воспроизведены методом терапевтического клонирования – тем же самым, какой применили с овечкой Долли. Этот метод практиковали на коровах, мышах, котах, собаках, коровах, но клонировать обезьяну еще никому не удавалось, сообщает «Российская газета» со ссылкой на научный портал Cell.

Обе клонированные особи – яванские макаки-крабоеды, обе – девочки. Первая родилась 27 ноября 2017 года. Ее назвали Чжун Чжун (Zhong Zhong). Вторая появилась на свет 5 декабря, ей дали имя Хуа Хуа (Hua Hua).

Китайцы собираются и дальше клонировать обезьян. Открытия в этой области позволят изучить рак, нарушения деятельности мозга, разные заболевания у людей.

Специалисты по клонированию всего мира заявляют, что открытие китайцев – это серьезный шаг к клонированию человека. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 7, 2018 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью
  • Таня

    Таня

    Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?

    Читать статью
  • Василий

    Василий

    Интересная игра.

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    А когда будет день открытых дверей, чтобы поступить на менеджмент, какие документы понадобятся?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии