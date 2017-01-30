Клетки продолжают жить после смерти организма

Исследователи провели эксперимент и пришли к выводу, что клетки организма после биологической смерти продолжают жить.

Учёные рассказали, что некоторые клетки продолжают экспрессию генов, которая доказывает их прямое продолжение существование.

Специалисты считают, что существование клеток после смерти зависит от возможности деления и генов человека, которому они принадлежат.

Больше всего существуют после смерти особи стволовые клетки. Они могут дальше восстанавливаться и продолжать функционировать, информирует портал наш сайт.