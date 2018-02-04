Клуб Вулкан: многочисленные бонусные предложения

Казино «Вулкан», являясь достаточно серьезным заведением, широко известным в гемблерских кругах, привлекает игроков интересными подарками. Одним из них являются бонусы.

К примеру, в игровом клубе Вулкан существует бонусное предложение игрокам за их активность. Для того чтобы вам начислили бонус, необходимо зарегистрироваться на ресурсе данного казино и указать в анкетных данных свой телефонный номер. Активно играя в азартные игры на деньги, вы будете получать на собственный счет соответствующие бонусы. Постоянные бонусы от «Вулкан» не обязывают вас совершать какие-либо действия в обязательном порядке. Зарегистрировавшись на сайте онлайн-казино и сделав свой первый взнос на депозитный счет, вы обнаружите, что «Вулкан» приготовил вам еще один подарок – за первый депозитный взнос. Чем выше сумма взноса, тем соответственно выше процент начисления бонусных средств. Для того чтобы получить данный бонус, необходимо совершить пополнение на сумму от ста российских рублей. Если вы попробовали играть в игры онлайн, и вам это понравилось, продолжайте играть и получайте дополнительные бонусы на свой счет за каждое последующее пополнение депозитного счета. Для получения бонусных средств нужно также совершить пополнение на сумму от ста российских рублей. Кроме того, «Вулкан» предлагает купоны, с помощью которых вы существенно увеличите собственный депозит. Необходимо ввести промокод в специальную графу, активировать его, пополнив депозитный счет на портале игорного заведения, и получить предназначенный для вас бонус. Вы можете получать бонус на адрес электронной почты, а можете подписаться на группу «В Контакте» и узнавать о появлении свежих купонов. Нужно учитывать то, что купон действует всего два-три дня. Для получения бонусных средств нужно внести на депозит сумму в размере, которая указана в данном купоне. Пополняя счет, необходимо указать промокод купона. В казино «Вулкан» есть также бонус, который начисляется за то, что вы пригласите своего друга. Данный бонус начислится в том размере, в котором ваш друг совершит свой первый взнос на депозитный счет. Чтобы получить этот бонус, нужно обратиться к сотрудникам сайта в течение тридцати дней после регистрации.