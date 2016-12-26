Кофе благоприятно влияет на здоровье человека – ученые

Японские ученые в ходе нового исследования выяснили неожиданное свойстве кофе. Оказывается, оно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Если ежедневно употреблять порядка 3 – 4 небольших чашек кофе, то это приносит пользу для организма. Кофеин помогает сосудам раскрыться, что приводит к увеличению на 30% притока крови к пальцам, а также к снижению воспаления.
Но продолжительность такого положительного влияния кофе на организм человека невелика — не больше 75 минут. При этом кофе полезно только в том случае, когда его пьют без добавок: сахара, сливок, молока.
Ученые также отмечают, что прием напитка нужно дозировать и употреблять кофе только в умеренном количестве.
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