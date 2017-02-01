Кофе негативно влияет на организм женщины

Группа ученых выразила уверенность, что кофе в больших количествах в рационе женщин способствует развитию некоторых хронических недугов.
Так, перекрасной половине человечества грозит возникновение проблем с мочевым пузырем, а в последствии недержанием.
Эксперты резюмировали, исследователи пришли к выводу, что женщины, которые выпивают четыре и более чашек в день имеют риск заболевания хроническим воспалительным процессом мочевого пузыря.
По словам специалистов, необходимо сократить количество кофейного напитка до менее трех чашек в день.
К слову, наблюдения касаются людей, которые на протяжении нескольких лет потребляют чрезмерное количество кофе, передает портал vladtime.ru.
Фото: pixabay.com
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