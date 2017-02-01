Кофе негативно влияет на организм женщины

Александр
Автор: Александр Февраль 1, 2017 15:46

Группа ученых выразила уверенность, что кофе в больших количествах в рационе женщин способствует развитию некоторых хронических недугов.

Так,  перекрасной половине человечества грозит возникновение проблем с мочевым пузырем, а в последствии недержанием.

Эксперты резюмировали, исследователи пришли к выводу, что женщины, которые выпивают четыре и более чашек в день имеют риск заболевания хроническим воспалительным процессом мочевого пузыря.

По словам специалистов, необходимо сократить количество кофейного напитка до менее трех чашек в день.

К слову,  наблюдения касаются людей, которые на протяжении нескольких лет потребляют чрезмерное количество кофе, передает портал vladtime.ru.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Февраль 1, 2017 15:46
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