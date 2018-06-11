Когда день летнего солнцестояния в 2018 году?

21 июня – день летнего солнцестояния, когда световой день становится самым длинным, а ночь – самой короткой в году. Это астрономическое событие характеризуется высотой положения Солнца над горизонтом: ощущение складывается такое, будто светило застывает в зените и никуда не движется целый день.

После дня летнего солнцестояния в северном полушарии продолжительность светового периода уменьшится, а ночь постепенно будет становиться длиннее.

Солнце на начало месяца расположится в созвездии Тельца, в конце июня окажется на площадке Близнецов, сообщают в планетарии Барнаула.

Продолжительность светового дня 21 июня составит 17 часов 33 минуты.

Кстати, солнцестояние знаменует собой начало астрономического лета, если говорить о Северном полушарии.