Кольца Сатурна покажутся жителям Алтайского края в июне

В начале июня жители Алтайского края смогут разглядеть через телескоп кольца Сатурна, а также Юпитер в созвездии Девы.

10 июня сложатся благоприятные условия для наблюдения за Сатурном. Он будет виден всю ночь, в телескоп можно попытаться рассмотреть его кольца, сообщает Барнаульский планетарий.

Юпитер в начале июня расположится в созвездии Девы, его можно будет увидеть в вечернем небе. Также 10 июня попятное движение планеты сменится на прямое.

Как отмечается, в тот же день Луна будет находиться вблизи планеты-гиганта.