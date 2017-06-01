Кольца Сатурна покажутся жителям Алтайского края в июне

Александр
Автор: Александр Июнь 1, 2017 15:45

В начале июня жители Алтайского края смогут разглядеть через телескоп кольца Сатурна, а также Юпитер в созвездии Девы. 

10 июня сложатся благоприятные условия для наблюдения за Сатурном. Он будет виден всю ночь, в телескоп можно попытаться рассмотреть его кольца, сообщает Барнаульский планетарий.

Юпитер в начале июня расположится в созвездии Девы, его можно будет увидеть в вечернем небе. Также 10 июня попятное движение планеты сменится на прямое.

Как отмечается, в тот же день Луна будет находиться вблизи планеты-гиганта.  

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Александр
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