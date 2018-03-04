Компания из Алтайского края сделала 3D-принтеры для корпорации «КамАЗ»

Александр
Автор: Александр Март 4, 2018 05:45

В Новоалтайске, на одном из ведущих предприятий по производству фасадных систем и другого уникального оборудования, изготовили два 3D-принтера для акционерного общества «КамАЗ». На нем в автомобильном концерне будут печатать песчаные формы для литья стали.

Как отметили в региональном Управлении по промышленности и энергетике, такие принтеры не имеют аналогов в России. А новоалтайское предприятие теперь будет получать определенные меры государственной поддержки на региональном и федеральном уровнях.

Сегодня партнерами новоалтайцев являются более тысячи ведущих предприятий России в различных отраслях промышленности. В 2016 году компания получила сертификаты, подтверждающие соответствие выпускаемой продукции стандартам Европейского Союза. В 2017 году началась реализация проектов в странах Европейского Союза.

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Александр
Автор: Александр Март 4, 2018 05:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

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