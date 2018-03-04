Компания из Алтайского края сделала 3D-принтеры для корпорации «КамАЗ»

В Новоалтайске, на одном из ведущих предприятий по производству фасадных систем и другого уникального оборудования, изготовили два 3D-принтера для акционерного общества «КамАЗ». На нем в автомобильном концерне будут печатать песчаные формы для литья стали.
Как отметили в региональном Управлении по промышленности и энергетике, такие принтеры не имеют аналогов в России. А новоалтайское предприятие теперь будет получать определенные меры государственной поддержки на региональном и федеральном уровнях.
Сегодня партнерами новоалтайцев являются более тысячи ведущих предприятий России в различных отраслях промышленности. В 2016 году компания получила сертификаты, подтверждающие соответствие выпускаемой продукции стандартам Европейского Союза. В 2017 году началась реализация проектов в странах Европейского Союза.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
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