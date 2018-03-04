Компания из Алтайского края сделала 3D-принтеры для корпорации «КамАЗ»

В Новоалтайске, на одном из ведущих предприятий по производству фасадных систем и другого уникального оборудования, изготовили два 3D-принтера для акционерного общества «КамАЗ». На нем в автомобильном концерне будут печатать песчаные формы для литья стали.

Как отметили в региональном Управлении по промышленности и энергетике, такие принтеры не имеют аналогов в России. А новоалтайское предприятие теперь будет получать определенные меры государственной поддержки на региональном и федеральном уровнях.

Сегодня партнерами новоалтайцев являются более тысячи ведущих предприятий России в различных отраслях промышленности. В 2016 году компания получила сертификаты, подтверждающие соответствие выпускаемой продукции стандартам Европейского Союза. В 2017 году началась реализация проектов в странах Европейского Союза.