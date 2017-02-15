Корабль для полета в космос создают в России

Компания «КосмоКурс» проектирует корабль, который откроет для россиян возможность «бюджетного» космического туризма.
Согласно идее авторов, корабли будут подниматься выше 100 километров над поверхностью Земли, где пассажиры смогут ощутить невесомость в течение 5–6 минут.
Инвестирует проект частное лицо. Начало лётных испытаний намечено на 2019−2020 годы.
Напомним, ранее о планах создания подобного корабля для космического туризма объявили в Китае.
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Алина
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Ольга
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Ирина
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катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
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ИДА ГЕРМАНИЯ
Как жалко уходят такие знаменитые люди пусть земля ему будет пухом ЯДВИГА держитесь крепитесь вы были такая идеальная пара я…Читать статью
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