Корабль для полета в космос создают в России

Компания «КосмоКурс» проектирует корабль, который откроет для россиян возможность «бюджетного» космического туризма.

Согласно идее авторов, корабли будут подниматься выше 100 километров над поверхностью Земли, где пассажиры смогут ощутить невесомость в течение 5–6 минут.

Инвестирует проект частное лицо. Начало лётных испытаний намечено на 2019−2020 годы.

Напомним, ранее о планах создания подобного корабля для космического туризма объявили в Китае.