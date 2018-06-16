Корабль «Союз МС-09» успешно запустили 6 июня с Байконура

Сегодня, 6 июня, в 14:12 по московскому времени с космодрома Байконур был успешно запущен корабль «Союз МС-09». На международную космическую станцию отправился очередной экипаж: космонавт Сергей Прокопьев, астронавты Александр Герст и Серина Ауньен-Чэнселлор.
Подготовка к запуску и сам запуск транслировались на странице Роскосмоса «ВКонтакте». На этот раз ведущие за кадром комментировали происходящее.
Пользователи соцсети по уже сложившейся традиции пристально наблюдали за запуском и активно его обсуждали.
В 14:21 Роскосмос сообщил, что пилотируемый корабль «Союз МС-09» выведен на орбиту искусственного спутника Земли. Отмечается, что стыковка с МКС запланирована на 8 июня. Она состоится в 16:07 по московскому времени.
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Комментарии
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Иван
Супер)Читать статью
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Наталья
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Саша
Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дентЧитать статью
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Дмитрий Волох
Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?Читать статью
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Дмитрий Волох
Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?Читать статью
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