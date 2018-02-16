Коровы могут быть пессимистами и оптимистами – зоологи

Зоологи из Канады провели исследование и сделали вывод, что коровы, как и люди, могут быть пессимистами и оптимистами. Ученые считают, что это открытие поможет обеспечить буренкам наилучший уход.

Специалисты провели эксперимент с участием 22 телят, пишет VladTime. Сначала каждого помещали в специальный загон, у которого в стене было пять окон, проделанных на одной линии. В левом окне расположили бутылку с молоком, в правом – пустую емкость и устройство, резко выпускающее воздух и отпугивающее телят. Животные вели себя по-разному. При этом поведение каждого в течение недели не менялось. Этот факт натолкнул зоологов на мысль, что все зависит от индивидуальных особенностей, а пессимизм – это индивидуальная черта, а не результат временных эмоций.

Также, по мнению ученых, оптимисты и пессимисты могут встречаются среди других животных, например, свиней и собак. При этом грустные хрюшки встречаются чаще, они могут выражать недоверие по любому поводу. А вот собаки более любознательны и позитивны.

Надеемся, в Алтайском крае все же в основном проживают коровы-оптимистки. Ранее «Алтайская правда» писала, что в одном из районов буренки во время морозов начали резко давать больше молока.