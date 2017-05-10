Кошачье мурчанье может исцелить человека — ученые

Ученые провели исследование и доказали, что коты приносят огромную пользу для здоровья людей.

Как выяснилось, именно при звуках этой частоты, лучше всего восстанавливаются кошачьи мышцы и кости. Примечательно, что мурчанье отлично подходят и для людей. Отметим, кошки урчат с частотой от 25 до 150 герц.

Ученые из американского Университета Миннесоты доказали, что наличие кошки в доме чрезвычайно полезно для сердца.

Ранее сообщалось, кошачьи царапины могут оказать серьезное негативное воздействие на здоровье человека. Поясним, коты могут быть носителями бактерий Бартонелла, способных передать кошачью лихорадку. Человек рискует получить болезни, связанные с проблемами с сердцем, и даже опухоли мозга.