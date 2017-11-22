Кошки спасают детей от астмы – ученые

Ученые из Копенгагенского центра исследований детской астмы заявили, что новорожденного можно защитить от этого заболевания, если завести дома кошку. Перед тем, как прийти к такому выводу, они провели исследование.

Специалисты изучили данные 377 детей, попавших в группу риска по астме. Оказалось, что вариация ТТ-генотипа, которая отвечает за развитие заболевания, становится неактивной, если в доме есть кошка. При этом, если родители малышка завели собаку, то никакого влияния на те же гены не происходит.

Ведущий автор исследования Якоб Стокхольм сказал, что такой феномен может быть вызван кошачьими грибками и бактериями, а также вирусами, которые усатые приносят домой. Однако ученые так и не смогли точно определить, как именно кошки могут повлиять на гены человека, сообщает «РИА Новости». Исследование опубликовано в Journal of Allergy and Clinical Immunology.