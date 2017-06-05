Космический корабль «Федерация» впервые запустят в 2022 году

В 2022 году с космодрома «Байконур» впервые запустят российский космический корабль «Федерация». Об этом заявил глава «Роскосмоса» Игорь Комаров на Петербургском международном экономическом форуме.
«Есть решение о том, чтобы первый пуск пилотируемого корабля «Федерация» осуществлять на ракете-носителе «Союз-5» с космодрома Байконур», – цитирует его «Коммерсант».
Также глава «Роскосмоса» отметил, что пуск новой ракеты-носителя позволит заметно уменьшить стоимость выведения полезной нагрузки, а эффективность пусковых услуг возрастет.
Ранее запустить «Федерацию» планировали в 2021 году с космодрома «Восточный», при этом хотели использовать ракету-носитель «Ангара».
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