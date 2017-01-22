Космический корабль НЛО прилетит летом на Землю

Ученые не могут установить природу космического объекта, который приближается к нашей планете.
Специалисты даже поговаривают, что это космический корабль инопланетной цивилизации.
Отметим, характер движения этого объекта свидетельствует о его рукотворности — он определенным образом меняет скорость движения и траекторию полета.
Отмечается, что объект пролетал мимо Земли еще в 1991 году, назвав «1991 VG». Есть данные, что он пролетал возле Земли еще в 1975 году, однако тогда, его, якобы, приняли за советскую космическую ракету.
Согласно расчетам ученых, загадочный объект пролетит возле Земли в районе Южного полюса.
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