Космонавт-испытатель приехал на фестиваль космоса в Алтайский край

Второй краевой фестиваль космоса «Я. Алтай. Вселенная» проходил в Алтайском крае с 12 по 14 апреля. Основные мероприятия состоялись в Полковниково – на родине второго космонавта Германа Титова. Там прошли выставки, выступили творческие коллективы, дети смогли пообщаться с космонавтом. В один из дней фестиваль проходил прямо в поезде.

В музее Германа Титова в Полковниково в рамках фестиваля прошла выставка моделей авиационной и космической техники, представленных воспитанниками ракетно-модельных клубов, сообщает управление по культуре Алтайского края.

В мероприятиях впервые участвовали сотрудники Алтайского оптико-лазерного центра имени Г.С. Титова. Они показали макет второй очереди Центра, которая строится. Бийский технологический институт помог устроить зрелищное шоу запуска моделей ракет. Перед зрителями выступали артисты из разных районов края с вокальными и хореографическими номерами.

Также на фестиваль приехал космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Сергей Корсаков. Он встретился со школьниками из Бийска, Барнаула, Косихинского района. Также гостями стали ветераны Космических войск, среди которых Петр Ганьжин, участвующий в запуске первого пилотируемого космического корабля «Восток».

Во второй день праздника в музее открылась выставка «Оптические системы в космонавтике». Также прошла молодежная конференция «Молодежь Алтая – космосу».

После этого, 13 апреля, в скором пригородном поезде «Восток» (поезд назван в честь космического корабля, котором совершил полет вокруг Земли Герман Титов) сообщением Барнаул – Бийск – Барнаул сотрудники музея, используя слайд-презентацию, рассказывали пассажирам о жизни Германа Титова, подготовке и полете в космос. Также устроили викторину, победителям которой вручали подарки: книгу Германа Степановича «Голубая моя планета», билет на бесплатное посещение музея, космическое питание. Также пассажирам показали документальные фильмы о космосе и космонавтах.

За три дня фестиваля прошло 28 мероприятий, их участниками стали более 600 человек.

Фото: управление по культуре Алтайского края

Косихинский район