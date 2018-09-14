Космонавт Валерий Рюмин на Алтае прокомментировал появление дыры на «Союзе»

Александр
Автор: Александр Сентябрь 14, 2018 05:46

История с дырой на МКС стала, пожалуй, одной из наиболее обсуждаемых в начале сентября. Сам инцидент произошел в ночь с 29 на 30 августа. Именно тогда стало известно, что Международная космическая станция вдруг стала медленно терять воздух.

Во внутренней обшивке российского пилотируемого корабля «Союз» было обнаружено отверстие. Позднее удалось подтвердить, что оно имеет искусственное происхождение. Выдвигались версии, что дыру сделали сами космонавты. Причины — соперничество из-за женщины-космонавта американки Серины Ауньён-Ченселлор. Или может быть даже «психически неустойчивому космонавту просто захотелось домой» (так заявил депутат Госдумы Максим Сураев).   

Легендарный космонавт Валерий Рюмин назвал эти версии полной чушью:

— Дефект появился на заводе при изготовлении, а проявился в космосе. Это, наверняка, производственный дефект. Чтобы космонавты сверлили специально? Это ерунда, полная чушь. Про моральную неустойчивость – это вообще глупость и болтовня! Инструменты там, конечно, есть, но кто и зачем будет сверлить изнутри? Это как наступать самому себе на ногу.  

Отметим, группа известных космонавтов Валерий Рюмин, Елена Кондакова и Леонид Селиванов отдыхают в санатории «Обские плесы» на Алтае.

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Александр
Автор: Александр Сентябрь 14, 2018 05:46
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