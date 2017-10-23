Кость мамонта нашли в Алтайском крае

Александр
Автор: Александр Октябрь 23, 2017 15:45

В Троицком районе Алтайского края местные жители обнаружили в Большой речке странную кость необычных размеров. Николай Федорович Барышников некоторое время хранил ее у себя во дворе. Теперь находка попадет в музей.

Кость обнаружили в селе Гордеевка. Там же, по словам Николая Федоровича, некоторое время назад находили гигантское ребро. Его потом выбросили за ненадобностью. Новую кость забрала газета «На земле троицкой», которая показала ее специалистам Алтайского государственного краеведческого музея.

Оказалось, что это головка бедренной кости мамонта. Находка попадет в экспозицию, посвященную древней истории Троицкого района. Этой кости должно быть не менее 10 тыс. лет. Примерно столько, по мнению ученых, прошло с тех пор, как вымерли последние мамонты.

Напомним, в прошлом году двухметровый бивень мамонта нашли в Республике Алтай. 

Троицкий район 

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