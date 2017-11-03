Кот-мутант. Очередную аномалию нашли на Марсе

В то время как весь мир занят подготовкой к Хэллоуину, ученые нашли по-настоящему мистическую находку на Марсе – 6-метрового кота.
Странно выглядящий объект привлек внимание во время мониторинга Красной планеты при помощи сервисов Google. Исследователям удалось найти видеоролик с уникальным изображением.
Наука на этот счет имеет свое, безапелляционное мнение. Исследователи окрестили находку настоящей аномалией. Они разглядели у фигуры уши, рот, глаза, длинный хвост и лапы.
В частности, пользователи видеохостинга YouTube предположили, что обнаруженный объект имеет органическое происхождение, так как у него есть части тела, присущие живому существу.
Подобная структура была заснята космонавтами, находившихся на орбите Земли в 1996 году. Аномалию обнаружили парящий в невесомости. Сотрудники NASA как обычно воздержались от комментариев.
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