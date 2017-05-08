Коты смертельно опасны для человека — ученые

Ученые из США провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что общение человека и котов опасно.

Так, кошачьи царапины могут оказать серьезное негативное воздействие на здоровье человека.

Поясним, коты могут быть носителями бактерий Бартонелла, способных передать кошачью лихорадку. Человек рискует получить болезни, связанные с проблемами с сердцем, и даже опухоли мозга.

Между тем, риск заражения значительно выше при контактах с уличными животными, чем с домашними.

Ранее ученые опровергли широко распространенный миф о том, что кошки являются эгоистичными и равнодушными по отношению к человеку.

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