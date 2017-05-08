Коты смертельно опасны для человека — ученые

Ученые из США провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что общение человека и котов опасно.
Так, кошачьи царапины могут оказать серьезное негативное воздействие на здоровье человека.
Поясним, коты могут быть носителями бактерий Бартонелла, способных передать кошачью лихорадку. Человек рискует получить болезни, связанные с проблемами с сердцем, и даже опухоли мозга.
Между тем, риск заражения значительно выше при контактах с уличными животными, чем с домашними.
Ранее ученые опровергли широко распространенный миф о том, что кошки являются эгоистичными и равнодушными по отношению к человеку.
Фото: pixabay.com
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Светлана
ДаЧитать статью
-
Только те которые обязательно... учиться 2года и 10 месяцев...обычная 560рЧитать статью
-
Доктор А.В. Ушаков
Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…Читать статью
-
Саша
Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!Читать статью
-
КЛИМ ЧУГУНКИН
ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий