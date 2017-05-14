Красный перец помогает избавиться от ожирения

Международная группа ученых нашла продукт, который помогает бороться с ожирением. По мнению специалистов, в перце чили есть вещество капсаицин, которое положительно влияет на пищеварение.

Выяснилось, острый перец увеличивает метаболизм жиров, увеличивает расход энергии, а также регулирует уровень инсулина в крови. В частности, перец чили также может использоваться как средство для блокирования болевых ощущений.

Ранее сообщалось, что для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо принимать в пищу кари, а в случае с несварениями – кайенский перец.

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