Красный перец помогает избавиться от ожирения

Международная группа ученых нашла продукт, который помогает бороться с ожирением. По мнению специалистов, в перце чили есть вещество капсаицин, которое положительно влияет на пищеварение.
Выяснилось, острый перец увеличивает метаболизм жиров, увеличивает расход энергии, а также регулирует уровень инсулина в крови. В частности, перец чили также может использоваться как средство для блокирования болевых ощущений.
Ранее сообщалось, что для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо принимать в пищу кари, а в случае с несварениями – кайенский перец.
Фото: pixabay.com
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