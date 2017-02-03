Крупный астероид успешно пролетел мимо Земли

Очередной астероид пролетел вблизи Земли накануне, 2 февраля. Астрономы давно успели рассчитать, что небесное тело было размером с двухэтажный автобус.

Специалисты заявили, что ориентировочные размеры космического тела порядка 25 метров, скорость же его полета составляла 11.56 километров в час.

Однако ученые заблаговременно высчитали, что такой угрозы столкновения не существует.