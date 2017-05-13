Курицы способны переживать — ученые

Группа ученых провела эксперимент и выяснила, что у куриц есть способность к сопереживанию и сочувствию.
На глазах у курицы исследователи обдували цыплят сильными струями холодного, чтобы те сбились в кучу и громко пищали. Отмечается, что курица явно ощущала чувство тревоги, у нее участился пульс, также она пыталась пробраться к цыплятам, передает riafan.ru.
Ранее исследователи из Великобритании выяснили, что появилось раньше яйцо или курица. Как оказалось, один из протеинов в яичной скорлупе не способен вырабатываться за пределами куриного организма. Эксперимент был сделан при помощи мощнейшего компьютера HECToR. В итоге удалось установить, что белок ОС-17 вырабатывается только яичниками курицы.
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