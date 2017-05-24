Квадрокоптер, на взлёт!

Александр
Автор: Александр Май 24, 2017 11:45

Сборка кегельбана, игры в очках виртуальной реальности, рисование 3D-ручкой и многое другое можно было увидеть и, главное, попрактиковаться в рамках краевого фестиваля по робототехнике.

Фестиваль состоялся 20 мая в Алтайском государственном техническом университете и собрал на одной площадке более 250 ребят. Преподаватели признаются: обычно в научно-технической библиотеке вуза тихо и спокойно, но только не в эту субботу… Вездесущие мальчишки и девчонки участвовали в мастер-классах, танковых боях, смотрели физико-химическое шоу…

В основном там были барнаульцы, которые занимаются в центрах молодежного инновационного творчества. Среди них – Илья Петров из средней школы № 68. Четвероклассник собирал на скорость робота-
кегельбана.

– С нетерпением жду, когда в списке школьных предметов появится физика. Пока приходится отдельно заниматься с педагогами и по вечерам находить информацию в Интернете, – говорит Илья.

В конкурсах участвовали не только мальчишки, но и девчонки. Их упорству можно только позавидовать. Екатерина Иванова собирала из конструктора «пьезозавра». За девочку болела старшая сестра Анастасия. Она рассказывает:

– Катя – второклассница, больше всего любит математику. После школы идет на кружок по робототехнике. Увлечению посвящает и свободное время. Учиться у нее приходится мне, даже несмотря на то, что я старше.

Рядом выстроилась очередь поиграть в очках виртуальной реальности. Устройство напоминает бинокль. Внутри вставлен смартфон. Картинку человек видит через специальные линзы. Таким образом возникает 3D-эффект. По-соседству дети наносили изображения на бумагу с помощью специальной ручки и получали… объемные фигуры.

– Внутри ручки установлен пластиковый стержень, там он нагревается. Попадая на лист, затвердевает. Можно брать любые цвета, – поясняет студент Денис Роенко.

Самые маленькие участники фестиваля занимались настольными играми, а еще внимательно следили за пролетающими мимо и громко жужжащими квадрокоптерами.

– Это беспилотный летательный аппарат с четырьмя пропеллерами. К нему прилагается пульт дистанционного управления. Особый интерес устройство вызывает у ребят начальных классов. Малыши же называет его большой мухой, – улыбается консультант Евгений Морозов.

Дети и взрослые с удовольствием рассматривали выставку рисунков, связанную с темой научного праздника. Посетители пришли к выводу: фантазия ребят безгранична. Например, Георгий Зайцев изобразил четвероногого металлического друга, Тимур Андронов – астромеханика из фильма «Звездные войны», Илья Иванисов представил грустного голодного робота с надписью: «Хочу масла!».

Мероприятие длилось весь день. Активные школьники получили дипломы, электронные конструкторы, планшеты. По словам организаторов, фестиваль помогает ребятам приобрести новые знания в области физики, химии, определиться с будущей профессией.

СПРАВКА
Организаторы краевого фестиваля по робототехнике – центр молодежного инновационного творчества «Интеркот», АлтГТУ, Министерство образования и науки, Министерство экономического развития Алтайского края и компания «СиСОРТ».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 24, 2017 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Надя

    Надя

    Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

    Читать статью
  • Зарин

    Зарин

    Кдк вы супер

    Читать статью
  • андрей

    андрей

    Неплохо пороботали

    Читать статью
  • Селивёрстов Владимир Николаевич

    Селивёрстов Владимир Николаевич

    Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии