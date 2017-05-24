Квадрокоптер, на взлёт!

Сборка кегельбана, игры в очках виртуальной реальности, рисование 3D-ручкой и многое другое можно было увидеть и, главное, попрактиковаться в рамках краевого фестиваля по робототехнике.

Фестиваль состоялся 20 мая в Алтайском государственном техническом университете и собрал на одной площадке более 250 ребят. Преподаватели признаются: обычно в научно-технической библиотеке вуза тихо и спокойно, но только не в эту субботу… Вездесущие мальчишки и девчонки участвовали в мастер-классах, танковых боях, смотрели физико-химическое шоу…

В основном там были барнаульцы, которые занимаются в центрах молодежного инновационного творчества. Среди них – Илья Петров из средней школы № 68. Четвероклассник собирал на скорость робота-

кегельбана.

– С нетерпением жду, когда в списке школьных предметов появится физика. Пока приходится отдельно заниматься с педагогами и по вечерам находить информацию в Интернете, – говорит Илья.

В конкурсах участвовали не только мальчишки, но и девчонки. Их упорству можно только позавидовать. Екатерина Иванова собирала из конструктора «пьезозавра». За девочку болела старшая сестра Анастасия. Она рассказывает:

– Катя – второклассница, больше всего любит математику. После школы идет на кружок по робототехнике. Увлечению посвящает и свободное время. Учиться у нее приходится мне, даже несмотря на то, что я старше.

Рядом выстроилась очередь поиграть в очках виртуальной реальности. Устройство напоминает бинокль. Внутри вставлен смартфон. Картинку человек видит через специальные линзы. Таким образом возникает 3D-эффект. По-соседству дети наносили изображения на бумагу с помощью специальной ручки и получали… объемные фигуры.

– Внутри ручки установлен пластиковый стержень, там он нагревается. Попадая на лист, затвердевает. Можно брать любые цвета, – поясняет студент Денис Роенко.

Самые маленькие участники фестиваля занимались настольными играми, а еще внимательно следили за пролетающими мимо и громко жужжащими квадрокоптерами.

– Это беспилотный летательный аппарат с четырьмя пропеллерами. К нему прилагается пульт дистанционного управления. Особый интерес устройство вызывает у ребят начальных классов. Малыши же называет его большой мухой, – улыбается консультант Евгений Морозов.

Дети и взрослые с удовольствием рассматривали выставку рисунков, связанную с темой научного праздника. Посетители пришли к выводу: фантазия ребят безгранична. Например, Георгий Зайцев изобразил четвероногого металлического друга, Тимур Андронов – астромеханика из фильма «Звездные войны», Илья Иванисов представил грустного голодного робота с надписью: «Хочу масла!».

Мероприятие длилось весь день. Активные школьники получили дипломы, электронные конструкторы, планшеты. По словам организаторов, фестиваль помогает ребятам приобрести новые знания в области физики, химии, определиться с будущей профессией.

СПРАВКА

Организаторы краевого фестиваля по робототехнике – центр молодежного инновационного творчества «Интеркот», АлтГТУ, Министерство образования и науки, Министерство экономического развития Алтайского края и компания «СиСОРТ».