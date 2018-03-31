КВВГэнг – негорючие контрольные кабеля
КВВГэнг – медно негорючий кабель, используемый для переноса электроэнергии вторичными сетями с переменным и постоянным током. Поставляется с прокладкой стационарного типа.
Вторичная сеть – это цепь с контролем и управлением, блокировкой и сигнализацией, защитой релейного типа и низким значением номинального тока. Допустим троично фазовый подвод к маломощному асинхронному электродвигателю. Жилами одного проводника может пропускаться разный род тока. Жилы цельные, из медно луженой проволоки, что исключает частый перегиб провода.
КВВГ — медно контрольный кабель с изоляционной оболочкой из поливинилхлорида. Используется кабель (без буквенного коэффициента “нг”) при оформлении подключений к электрическим устройствам, зажимным сборкам аппаратов электрораспределения, где номинальное напряжение не превышает 0,66 кВ с частотой не более 0,1 кГц и напряжением не более 1кВ. Предполагает прокладку в каналах, туннельных помещениях, в местах с агрессивной окружающей средой, но с явным отсутствием механических воздействий на кабели. Допускается прокладка кабеля и на открытой улице.
Состав изоляционного материала содержит специальное вещество, препятствующее распространению огня с места, где началось возгорание.
Цена на кабель КВВГЭнг зависит от количества жил и их сечения.
Сферы применения:
-
в агрессивной среде, в туннельных и канальных проходах, помещениях открытого и закрытого типа;
-
в различных сооружениях, строительных конструкциях;
-
на кабельном лотке;
-
через траншеи с протекцией области выхода к воздушной среде.
Кабель этой марки предназначен для неподвижных соединений к электроприборам, зажимам распределительного устройства, где переменно номинальное напряжение не более 660 В и до 100Гц либо с постоянным – 1000В.
Особенности изделия и его эксплуатации
http://tdok.com.ua/ — ассортимент, где все провода этой марки соответствуют нормам ДСТУ про пожарную безопасность:
-
стойки к распространению огня при условии одиночной укладки;
-
стойки к распространению огня при пучковой укладке (категорийность класса А).
Кабельная продукция поставляется с длиной не меньше, чем 150м. Поставки в барабане или бухте с массой до 30кг.
Температурный режим для эксплуатации варьируется в пределах -50 +50.
Особенности прокладки кабеля:
1. При необходимости принять меры, которые обеспечат нераспространение огня в прокладке группами, следует согласовывать и определять нормы на основе технико-нормативной документации, включая проектные дополнения.
2. Натяжение кабеля во время прокладки и монтажа не должно создавать напряжение в растягивании больше, чем 4 кгс/мм².
3. Изгиб кабеля не должен превышать три его диаметра (для провода с диаметром не более 10мм), четыре диаметра – для кабеля не меньше 10 мм и не больше 25 мм.
Читайте также
- Технические характеристики механопневматического переключателя 0
- Ледипасвир в Москве на сайте аптеки Индия Экспресс по цене от производителя 0
- Роборебенка завернули в фольгу и заставили ползать по ковру 0
- Ученые рассказали о вреде колбасы и сосисок для женщин 0
- «Роскосмос» произвел успешный запуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий