КВВГэнг – негорючие контрольные кабеля

КВВГэнг – медно негорючий кабель, используемый для переноса электроэнергии вторичными сетями с переменным и постоянным током. Поставляется с прокладкой стационарного типа.

Вторичная сеть – это цепь с контролем и управлением, блокировкой и сигнализацией, защитой релейного типа и низким значением номинального тока. Допустим троично фазовый подвод к маломощному асинхронному электродвигателю. Жилами одного проводника может пропускаться разный род тока. Жилы цельные, из медно луженой проволоки, что исключает частый перегиб провода.

КВВГ — медно контрольный кабель с изоляционной оболочкой из поливинилхлорида. Используется кабель (без буквенного коэффициента “нг”) при оформлении подключений к электрическим устройствам, зажимным сборкам аппаратов электрораспределения, где номинальное напряжение не превышает 0,66 кВ с частотой не более 0,1 кГц и напряжением не более 1кВ. Предполагает прокладку в каналах, туннельных помещениях, в местах с агрессивной окружающей средой, но с явным отсутствием механических воздействий на кабели. Допускается прокладка кабеля и на открытой улице.

Состав изоляционного материала содержит специальное вещество, препятствующее распространению огня с места, где началось возгорание.

Цена на кабель КВВГЭнг зависит от количества жил и их сечения.

Сферы применения:

в агрессивной среде, в туннельных и канальных проходах, помещениях открытого и закрытого типа;

в различных сооружениях, строительных конструкциях;

на кабельном лотке;

через траншеи с протекцией области выхода к воздушной среде.

Кабель этой марки предназначен для неподвижных соединений к электроприборам, зажимам распределительного устройства, где переменно номинальное напряжение не более 660 В и до 100Гц либо с постоянным – 1000В.

Особенности изделия и его эксплуатации

http://tdok.com.ua/ — ассортимент, где все провода этой марки соответствуют нормам ДСТУ про пожарную безопасность:

стойки к распространению огня при условии одиночной укладки;

стойки к распространению огня при пучковой укладке (категорийность класса А).

Кабельная продукция поставляется с длиной не меньше, чем 150м. Поставки в барабане или бухте с массой до 30кг.

Температурный режим для эксплуатации варьируется в пределах -50 +50.

Особенности прокладки кабеля:

1. При необходимости принять меры, которые обеспечат нераспространение огня в прокладке группами, следует согласовывать и определять нормы на основе технико-нормативной документации, включая проектные дополнения.

2. Натяжение кабеля во время прокладки и монтажа не должно создавать напряжение в растягивании больше, чем 4 кгс/мм².

3. Изгиб кабеля не должен превышать три его диаметра (для провода с диаметром не более 10мм), четыре диаметра – для кабеля не меньше 10 мм и не больше 25 мм.