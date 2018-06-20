«Лазерная пушка» против космического мусора может появиться в Алтайском крае

Трехметровый оптический телескоп в Алтайском оптико-лазерном центре имени Титова в Змеиногорском районе ученые предлагают переделать в «космическую пушку» для уничтожения космического мусора на орбите.

Российский центр оптических наблюдений находится в 4,5 км от села Саввушка, рядом с Колыванским озером. Его основали в 2004 году. Всего в стране таких центров четыре. Сейчас там строят новый трехметровый телескоп. Его основная цель – отслеживание спутников и угрожающего им космического мусора.

Этот телескоп ученые предложили адаптировать под «космическую пушку». Специалисты Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения», входящей в состав «Роскосмоса», разрабатывают технологию сведения космического мусора с орбиты при помощи лазерного луча. Об этом сообщает РИА «Новости».

При помощи лазерного импульса ученые намерены испарять вещество с поверхности космического мусора, постепенно растворяя его в пространстве (метод лазерной абляции).

Ранее предполагалось, что лазер для «отстрела» мусора может появиться на Международной космической станции. А идея «отстрела» принадлежала японцам. Но позднее к ее проработке присоединились европейцы и россияне, так что планы начали меняться.

Фото: wikipedia.org, Vitaly V. Kuzmin.

Змеиногорский район