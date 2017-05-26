Ледипасвир в Москве на сайте аптеки Индия Экспресс по цене от производителя

Гепатит С, «ласковый убийца» как говорят на него, попадает в организм через кровь, быстро размножается и поражает печень до стадии цирроза или образованию опухоли. Многие лидирующие фармацевтические компании активно разрабатывают медикаменты в борьбе с таким вирусом, и уже сегодня существует лекарство, способно полностью избавить человека от инфекции. Известная компания Америки разработала инновационное средство Ледипасвир, что подавляет размножение вируса на молекулярном уровне. Это действительно сильное противовирусное средство, но цена на такой препарат просто заоблачная.

С возможностями индийских фабрик были разработаны дженерики (аналоги) Ледипасвира, что содержится вместе с Софосбувиром в препаратах Hepcinat LP от Natco и Ledifos от Hetero. С появлением таких препаратов у большинства пациентов появилась надежда на выздоровление.

Перед тем, как назначить препарат, нужно провести исследование организма пациента. Лекарство в основном принимается по одной таблетке в день вместе с Софосбувиром, часто добавляется Рибавирин (кроме генотипа 1-го типа). Применение таких трех медикаментов в течении 3-х месяцев при клинических испытаниях показало отличный результат – 99 % пациентов избавились от вируса. Что не мало важно, данное лекарство почти не вызывает побочных эффектов. Особо эффективен препарат в лечении:

Вируса ВГС 1-го генотипа

4-6 генотипов гепатита С.

1 и 4 генотипа ВГС с коинфекцией ВИЧ.

Противопоказано средство:

лицам младше 18 лет;

беременным и кормящим грудью;

инфицированным двум или больше видов вирусов;

1-3 и 5-6 генотипам с ВИЧ-инфекцией.

Цирроз печени или ранее прохождения курса другими медикаментами не являются противопоказаниями для приема лекарства или изменению дозировки. В упаковке препарата Hepcinat LP содержится 28 таблеток, в каждой из которых: 400 мг Софосбувира и 90 мг Ледипасвира.

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Ледипасвир в Москве и России в целом широко известен, как и в клиниках, так и среди инфицированных пациентов, ведь его ошеломляющие результаты все больше радуют людей, которые и не могли себе представить, что смогут навсегда забыть о вирусе гепатита С.

Компания India Expres предлагает самую низкую цену в Московской области и России на данное лекарство, поскольку напрямую работает с представителями фабрик Индии, что исключает любые подделки и просроченные медикаменты.

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Источник: india-expres.ru