Лекарства будут разрабатывать отдельно для мужчин и женщин

Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 21:45

Специалисты из США провели ряд исследований и заявили, что лекарственные средства нужно разрабатывать для каждого пола отдельно.

По мнению учёных, препараты для мужчин и женщин должны быть разными, исходя из того, что гормональные реакции в организмах могут быть различными.   Отметим, речь идёт об антидепрессантах и обезболивающих.

Эксперты говорят, что эффективность многих лекарственных средств можно повысить, если разрабатывать их отдельно для мужчин и для женщин, информирует портал наш сайт.

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Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 21:45
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