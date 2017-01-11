Лекарства будут разрабатывать отдельно для мужчин и женщин

Специалисты из США провели ряд исследований и заявили, что лекарственные средства нужно разрабатывать для каждого пола отдельно.
По мнению учёных, препараты для мужчин и женщин должны быть разными, исходя из того, что гормональные реакции в организмах могут быть различными. Отметим, речь идёт об антидепрессантах и обезболивающих.
Эксперты говорят, что эффективность многих лекарственных средств можно повысить, если разрабатывать их отдельно для мужчин и для женщин, информирует портал наш сайт.
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