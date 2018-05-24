Лучшие планшеты Huawei 2018 года

Если вам нужен отличный современный девайс, отвечающий всем необходимым требованиям, планшеты компании Нuawei – это то, что вам нужно! Всегда можно подобрать планшеты Huawei здесь.

Данные девайсы от китайского производителя, на сегодняшний день являются лидерами рынка современных электронных гаджетов. В опциях планшетов Нuawei есть все необходимые на сегодня элементы, и при этом цены на них значительно ниже дорогих цифровых гаджетов от других производителей.

Среди различных моделей от Нuawei, хочется отметить модель простую, но в то же время мощную, Huawei MediaPad T1 10 LTE. Эта модель китайского планшета отличается от других моделей своей лаконичностью. Предназначен MediaPad T1 10 LTE для каждодневного использования. Этот планшет удобен, как для домашнего досуга, так и для работы. Планшет Huawei MediaPad T1 10 LTE – отличный подарок для вашего ребенка.

Следующая модель, на которую хочется обрить внимание – это Huawei MediaPad M2 8.0 LTE, являющаяся быстрым гаджетом и очень громким! Восьмиядерное нутро данного планшета обеспечивают отличную работу всех параметров. Отличает данную модель супер громкое улучшенное звучание звуков. Качество звуков превосходное. При разработке этого планшета, принимала участие известная компания, занимающаяся аудиотехникой – Harman Kardon. В планшет встроены два мощных динамика, в которых четко детализируется каждый звук. Данная модель будет оценена настоящими меломанами!

Модель Huawei MediaPad X1 является самой компактной и надежной. MediaPad X1 самая легкая и маленькая модель в линейке планшетов от компании Huawei. Это скорее смартфон, чем планшет. Но, тем не менее, модель Huawei MediaPad X1 именно планшет и не что другое. Предназначен данный девайс для разных пользователей. Студенты и бизнесмены уже по достоинству смогли оценить этот надежный планшет, который с легкостью помещается в кармане или в элегантной небольшой дамской сумочке.

Замыкает эту четверку лучших планшетов от Huawei модель Huawei Honor Pad 2. Этот планшет удивительно удобный и удивительно элегантный. Интерфейс этой модели прост и легок в настройках. Для кого-то из пользователей будет радостным узнать, что данный девайс бюджетный – он не дорогой, но с мощным восьмиядерным процессором и хорошей оперативной памятью.