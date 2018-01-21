Лунное затмение увидят жители Алтайского края 31 января

Первое лунное затмение 2018 года произойдет 31 января. Увидеть его смогут и жители Алтайского края. Максимальная фаза затмения, видимая в Барнауле, придется на период с 20.00 до 22.00 по местному времени.

В последний день января – полнолуние в созвездии Рака. Максимальная фаза затмения продлится полтора часа. В это время Луна будет проходить через южную часть земной тени, сообщают в Барнаульском планетарии.

От начала до конца затмение смогут увидеть жители Дальнего Востока, где уже наступит 1 февраля, и Сибири.

По сведению «Журнала наблюдений углеродных звезд», во время полной фазы данного затмения произойдёт соединение Луны с углеродной звездой X Рака. Большинство углеродных звезд при просмотре через телескоп отливают красным и оранжевым. Поэтому, встреча красной Луны и углеродной звезды может быть зрелищной. Яркую Луну можно наблюдать и без телескопа, если позволит погода, отмечают в планетарии.

Кроме того, с 28 декабря по 12 января продолжается зимний метеорный поток Квадрантиды.