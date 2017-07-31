Лунное затмение увидят жители Алтайского края в августе

Александр
Автор: Александр Июль 31, 2017 15:45

Жители Алтайского края в августе смогут увидеть частичное лунное затмение. Кстати, в этом же месяце некоторые жители Земли будут наблюдать солнечное затмение, но в России его практически не будет видно. 

Частичное лунное затмение произойдет 7 августа в 21.20 по московскому времени и продлится 1 час 55 минут. Соответственно, у нас в регионе его можно будет увидеть уже 8 августа в 1.20 по местному времени, сообщает барнаульский планетарий.

В России это явление смогут увидеть почти все территории, кроме Дальнего Востока. Часть Луны скроет тень от Земли, в телескоп будет виден ее красноватый цвет.

Спустя две недели Земля, Луна и Солнце выстроятся на одной прямой, из-за чего произойдет солнечное затмение. Полное затмение 21 августа увидят жители США, Канады, Западной Африки и Западной Европы. В России – только частные его фазы будут видны северо-востоке страны (Чукотский полуостров). Максимум видимости состоится в 18:21 UTC.     

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Александр
Автор: Александр Июль 31, 2017 15:45
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