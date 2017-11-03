Луну населяют инопланетяне. Ученые нашли вход на базу

Многие уфологи грезят мыслью о том, что на Луне есть целый подземный город. Созданная огненным планетарным взрывом около 400 миллиардов лет назад Луна стала настоящей загадкой для жителей Земли.

Кстати, из разряда фантастики: некоторые ученые предположили, что спутник нашей планеты – это космический корабль, который оснащен превосходной техникой и имеет свою разведку. Также вы сможете узнать о необычных, а порой и странный теориях, которые делают уфологи. Например, накануне они нашли вход в инопланетную базу на Луне.

По словам экспертов, на поверхности спутника Земли есть ущелье длиной в 15 километров с отчетливыми очертаниями, напоминающими ворота. Этот проход соответствует современному авианосцу тяжелого класса. Кроме того, очертания пещеры имеют прямую форму, что свидетельствует об инопланетном происхождении. Один из исследователей рассказал, что отправил свои записи в NASA еще в начале лета текущего года, однако так и не получил ответа.

Уфолог также отметил, что за минувшие два месяца края входа в пещеру поменяли свою форму. По его словам, это может свидетельствовать о нескольких пусках космических кораблей в сторону Земли, пишут «Актуальные Новости».

К слову, исследователи давно обвиняют специалистов космического агентства NASA в том, что они в очередной раз скрывают от человечества правду о существовании пришельцев, которые якобы уже давно обосновались на спутнике Земли.