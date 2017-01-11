Лысые мужчины пользуются популярностью у женщин

Группа исследователей проанализировала связь облысения мужчин и их социального доминирования.

Интересно, облысение у мужчин сохранилось до нашего времени и не исчезло в ходе эволюции.

По результатам опыта было выявлено, что у лысеющих представителей мужского пола социальная зрелость была намного выше, чем у остальных.

Дипломатические способности были на одинаковом уровне. Таким образом, облысение свидетельствует о социальном доминировании и это привлекает особей противоположного пола, передает vladtime.ru.