Лысые мужчины пользуются популярностью у женщин

Группа исследователей проанализировала связь облысения мужчин и их социального доминирования.
Интересно, облысение у мужчин сохранилось до нашего времени и не исчезло в ходе эволюции.
По результатам опыта было выявлено, что у лысеющих представителей мужского пола социальная зрелость была намного выше, чем у остальных.
Дипломатические способности были на одинаковом уровне. Таким образом, облысение свидетельствует о социальном доминировании и это привлекает особей противоположного пола, передает vladtime.ru.
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