Любите газировку? Ученые рассказали о смертельной опасности

Потребление газированных и сладких напитков приводит к диабету, повешенному давлению и инсульту. Специалисты просто в шоке. Прежде чем вы откроете еще одну банку с колой, задумайтесь о возможных последствиях. Список недостатков чудо-напитка достаточно большой.

Ученые провели детальный анализ и выяснили, что в самой маленькой банке 0,33 литра содержится около 39 грамм сахара. Это на 14 грамм больше дневной нормы взрослого человека, пишут РИА Новости.

По мнению экспертов, распространение массовой «любви» к газировке тесно связана с урбанизацией и ведением неправильного образа жизни, который включает малую подвижность, курение и плохую диету.

Ранее «Алтайская правда» писала о том, что напитки с «газиками» приводят к сокращению головного мозга. Люди, которые часто пьют «колу» чаще сталкиваются с проблемой плохой памяти. Кроме того, любители воды с газом проводят во сне около 5 часов в сутки или даже меньше.