Любовь к еде зависит от набора генов — ученые

Александр
Автор: Александр Апрель 24, 2017 23:46

Зависимость человека от определенных продуктов обусловлена мутациями в генах.

По словам экспертов, гены управляют аппетитом, вкусами и чувством сытости человека.

Так, британские ученые установили, что мутации гена MC4R определяют предрасположенность человека к острой пище, а некоторые версии генов FADS1 и FADS2 делают жителей Азии быть вегетарианцами.

У добровольцев собрали пробы ДНК и попросили написать, какие блюда добровольцы ели в последние дни и какую бы они поставили им оценку.

Так, отклонения в гене FTO «провоцируют» любовь к овощам и продуктам с высоким содержанием клетчатки, в то время как ген OXTR управляет любовью или нелюбовью к шоколаду, передает riafan.ru.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Апрель 24, 2017 23:46
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