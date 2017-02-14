Люди должны работать не более шести часов в день

Ученые из Гетеборга пытаются доказать, что с помощью системного внедрения шестичасового рабочего дня может вырасти эффективность труда.
Ранее эксперты провели эксперимент в одном из домов престарелых. Он показал, что сокращенный рабочий день может творить чудеса с работниками.
Выяснилось, при сокращенном рабочем дне сотрудники стали уходить на больничный на 10% реже, что позволило сэкономить на страховке, а производительность персонала выросла почти вдвое.
Кстати, в Барнауле провели исследование, в котором приняли участие 816 человек.
Оптимальная длительность рабочего дня, по мнению участников исследования, составляет шесть часов. За этот вариант проголосовали 51%. По мнению еще 23% восьмичасовой рабочий день вполне можно сократить до семи часов. Менее популярны среди респондентов рабочие графики по пять часов (13%) и четыре часа (4%).
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катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
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ИДА ГЕРМАНИЯ
Как жалко уходят такие знаменитые люди пусть земля ему будет пухом ЯДВИГА держитесь крепитесь вы были такая идеальная пара я…Читать статью
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людмила греция
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬЧитать статью
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владимир
Надейся и жди.....Читать статью
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