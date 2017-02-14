Люди должны работать не более шести часов в день

Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 13:45

Ученые из Гетеборга пытаются доказать, что с помощью системного внедрения шестичасового рабочего дня может вырасти эффективность  труда.

Ранее эксперты провели эксперимент  в одном из домов престарелых. Он показал, что сокращенный рабочий день может творить чудеса с работниками.

Выяснилось, при сокращенном рабочем дне сотрудники стали уходить на больничный на 10% реже, что позволило сэкономить на страховке, а производительность персонала выросла почти вдвое.

Кстати,  в Барнауле провели исследование, в котором приняли участие 816 человек.

Оптимальная длительность рабочего дня, по мнению участников исследования, составляет шесть часов. За этот вариант проголосовали 51%. По мнению еще 23% восьмичасовой рабочий день вполне можно сократить до семи часов. Менее популярны среди респондентов рабочие графики по пять часов (13%) и четыре часа (4%).

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Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 13:45
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