Люди должны работать не более шести часов в день

Ученые из Гетеборга пытаются доказать, что с помощью системного внедрения шестичасового рабочего дня может вырасти эффективность труда.

Ранее эксперты провели эксперимент в одном из домов престарелых. Он показал, что сокращенный рабочий день может творить чудеса с работниками.

Выяснилось, при сокращенном рабочем дне сотрудники стали уходить на больничный на 10% реже, что позволило сэкономить на страховке, а производительность персонала выросла почти вдвое.

Кстати, в Барнауле провели исследование, в котором приняли участие 816 человек.

Оптимальная длительность рабочего дня, по мнению участников исследования, составляет шесть часов. За этот вариант проголосовали 51%. По мнению еще 23% восьмичасовой рабочий день вполне можно сократить до семи часов. Менее популярны среди респондентов рабочие графики по пять часов (13%) и четыре часа (4%).