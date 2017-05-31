Люди не могут выспаться из-за погоды — ученые

Повышение температуры ночью может закончиться бессонницей и в целом мешает человеку выспаться.
Ученые провели глобальный мониторинг данные с 2002 по 2011 годы при участии 765 тысяч жителей США. Согласно идее авторов, сведения о случаях недостаточного сна сопоставили с информацией метеорологических служб о температурных условиях.
В результате выяснилось, что аномальный рост температуры на 1 градус по Цельсию приводит к трём случаям недостатка сна на 100 человек в месяц.
Учёные также отметили, что лица с более низким материальным достатком, а также те, кто старше 65 лет, больше остальных страдают от «душной» бессонницы.
Ранее сообщалось, американские ученые в ходе ряда исследований выявили неожиданные причины плохого сна. Оказывается виновник – плохое питание.
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