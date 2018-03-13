Люди спят намного меньше, чем остальные приматы – ученые

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что из всех приматов люди – самые малоспящие. Обычно представители приматов спят от 9 до 15 часов. Но человеку может хватить только семи.

Дэвид Самсон и Чарльз Нан опубликовали статью о сне в научном журнале American Journal of Physical Anthropology.

По предварительной версии специалистов, люди спят меньше, чем остальные приматы, потому что в древности, изучая новые территории для дальнейшей жизни, они встречались с опасными хищниками. Приходилось быть всегда настороже. Со временем причина недолгого сна изменилась: предки спали меньше, чтобы успевать делиться опытом и устанавливать социальные связи.

Ученые собрали данные о длительности сна среди 30 видов приматов. После они составили теоретический прогноз по времени отдыха, при этом учли условия и образ жизни каждого, а также питание и физиологию. Выяснилось, что ночные животные спят дольше дневных. Человеку на сон рекомендуется выделять по 9,5 часов в сутки, однако, в среднем он тратит на это максимум 7 часов.