Люди спят намного меньше, чем остальные приматы – ученые

Александр
Автор: Александр Март 13, 2018 05:46

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что из всех приматов люди – самые малоспящие. Обычно представители приматов спят от 9 до 15 часов. Но человеку может хватить только семи.

Дэвид Самсон и Чарльз Нан опубликовали статью о сне в научном журнале American Journal of Physical Anthropology.

По предварительной версии специалистов, люди спят меньше, чем остальные приматы, потому что в древности, изучая новые территории для дальнейшей жизни, они встречались с опасными хищниками. Приходилось быть всегда настороже. Со временем причина недолгого сна изменилась: предки спали меньше, чтобы успевать делиться опытом и устанавливать социальные связи.

Ученые собрали данные о длительности сна среди 30 видов приматов. После они составили теоретический прогноз по времени отдыха, при этом учли условия и образ жизни каждого, а также питание и физиологию. Выяснилось, что ночные животные спят дольше дневных. Человеку на сон рекомендуется выделять по 9,5 часов в сутки, однако, в среднем он тратит на это максимум 7 часов.

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Александр
Автор: Александр Март 13, 2018 05:46
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

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