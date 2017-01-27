Людям следует тщательнее выбирать соседей — ученые

Александр
Автор: Александр Январь 27, 2017 09:45

Группа исследователей  из США выдвинула гипотезу о том, что гены соседей оказывать серьезное влияние на здоровье человека.

Согласно результатам эксперимента, помещенные в одну клетку крысы перенимают друг у друга черты, которые считались ранее генетически обусловленными.

Речь идет о 40 особенностях организма, в том числе таких важных как скорость заживления ран, уровень тревожности и даже вес.

К слову,  иммунная система организма зависит от соседа на 30%, отмечает электронное издание «Газета.ru».

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Александр
Автор: Александр Январь 27, 2017 09:45
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