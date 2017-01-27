Людям следует тщательнее выбирать соседей — ученые

Группа исследователей из США выдвинула гипотезу о том, что гены соседей оказывать серьезное влияние на здоровье человека.

Согласно результатам эксперимента, помещенные в одну клетку крысы перенимают друг у друга черты, которые считались ранее генетически обусловленными.

Речь идет о 40 особенностях организма, в том числе таких важных как скорость заживления ран, уровень тревожности и даже вес.

К слову, иммунная система организма зависит от соседа на 30%, отмечает электронное издание «Газета.ru».