Людям следует тщательнее выбирать соседей — ученые

Группа исследователей из США выдвинула гипотезу о том, что гены соседей оказывать серьезное влияние на здоровье человека.
Согласно результатам эксперимента, помещенные в одну клетку крысы перенимают друг у друга черты, которые считались ранее генетически обусловленными.
Речь идет о 40 особенностях организма, в том числе таких важных как скорость заживления ран, уровень тревожности и даже вес.
К слову, иммунная система организма зависит от соседа на 30%, отмечает электронное издание «Газета.ru».
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